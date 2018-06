Edwin presenteert even blind: 'Voor altijd lijkt me dit heel heftig'

Zou jij je werk blind uit kunnen voeren? In het kader van 'Blind voor 1 Dag' nam dj Edwin Pasveer de proef op de som: hij presenteerde zijn show drie kwartier blind.

Met maar liefst twee oogkapjes op staat Edwin een beetje onwennig achter de mengtafel. Waar hij normaal alle knopjes direct weet te vinden, moet hij nu wat meer op de tast.

Met dank aan

'Het gaat verrassend goed, maar met dank aan mijn producer Stephan want die is mijn ogen op dit moment. Hij zet alles klaar.'

'Nog 30 seconden tot het einde van de plaat', geeft Stephan de voorzet richting Edwin. De dj zoekt even naar zijn koptelefoon, weet op de tast zijn microfoon (voor de zekerheid) te vinden en zijn handen gaan een beetje zoekend naar de knoppen.

Bekend met het systeem

Dat Pasveer al jaren dj is en goed bekend is met het systeem, komt hem vandaag als blinde dj goed uit.

'Ik weet dat schuifje zeven een telefoonlijn is, dus dan is het even tellen en heb ik hem. En schuif één ben ik zelf. Maar alles komt verder uit de computer en die kan ik gewoon niet zien, dus dan zou het stil worden op de zender.'

'Heel heftig'

Blind voor 1 Dag is een initiatief van het Oogfonds om meer begrip te kweken voor het leven van blinden en slechtzienden.

Edwin presenteert zijn show zo'n drie kwartier geblindeerd, maar weet ook dat het voor een blinde of slechtziende heel anders is:

'Het lijkt me heel heftig als je dit altijd zou hebben. Ik kan me niet voorstellen hoe dat zou zijn. Ik zou mijn show dan niet kunnen maken. Maar voor nu, zo heel even, is het best leuk om eens te doen.'