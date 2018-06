Delfzijl wacht met het vervangen van verrotte Snikkepad-wal

Woonbooteigenaren aan het Snikkepad in Delfzijl maken zich zorgen over de verrotte walbeschoeiing (Foto: Google Street View)

Woonbooteigenaren aan het Snikkepad in Delfzijl moeten nog even door de zure appel heen bijten. De gemeente pakt de verrotte walbeschoeiing op dit moment niet aan.

De eigenaren maken zich zorgen om de veiligheid. Het hout is op sommige plekken zo verrot, dat de beschoeiing afbrokkelt als mensen eroverheen lopen.

Gevaar

'Het is gevaarlijk, want vissers en spelende kinderen zijn hier niet op voorbereid', waarschuwde Fractie 2014-raadslid Nick Boersma. 'Ook kunnen woonbooteigenaren nu niet met hun tuin aan de slag.'

Boersma vroeg wanneer de gemeente van plan was de beschoeiing te vernieuwen. Het college laat nu weten dat dit op korte termijn niet gaat gebeuren, omdat de constructie onder water nog goed is.

'De kleihoudende grond en de nog aanwezige restanten van de constructie in de oever hebben een vertragend effect op de ontwikkeling van schade', zo laat het gemeentebestuur weten.

Verkeerde houtsoort

Bij de aanleg van de beschoeiing in 2005 is gekozen voor Platohout, omdat dit voordeliger was dan hardhout. Het blijkt nu wel veel sneller te rotten dan men toen hoopte.

De gemeente gaat nu kijken op welke plekken de beschoeiing als eerste moet worden vervangen. Komend najaar wordt daarover meer duidelijk voor de woonbooteigenaren aan het Snikkepad.