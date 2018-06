Schiermonnikoog heeft zorgen: wordt Lauwersoog niet te druk?

Op Lauwersoog wordt binnenkort een nieuw Wadden Werelderfgoedcentrum gebouwd, maar de politiek op Schiermonnikoog is er nog niet helemaal gerust op. Een aantal partijen vreest parkeerproblemen en vraagt zich af of het nieuwe complex wel past in het gebied.

'Een gebouw van 30 meter hoog past niet in een omgeving die is aangewezen als werelderfgoed en beschermd wordt vanwege rust, ruimte en kleinschaligheid. En niet te vergeten de vrije horizon', stelt fractievoorzitter Wyb Jan Groendijk van Schiermonnikoogs Belang.

Grote drukte

In het nieuwe gebouw komen een zeehondenopvang, een restaurant en een hotel. De verwachting is dat het Werelderfgoedcentrum 150.000 bezoekers per jaar trekt. 'Dit raakt de parkeergarage die gebruikt wordt voor de veerboot. Er zijn 400 extra plekken nodig. Maar er is nu al een verkeerschaos. Dit lijkt ons geen goed idee', zegt Groendijk.

'De eilandbeleving wordt mede bepaald door een prettige heen- en terugreis', zegt Groendijk die verwacht dat extra drukte op Lauwersoog voor ergernissen zorgt. Hij heeft zijn zorgen geuit richting het college.

Gemeente is ermee bezig

'We hebben bestuurlijk overleg met De Marne', vertelt burgemeester Ineke van Gent. Ze laat weten dat ook de gemeente Schiermonnikoog 'zorgen' heeft over het te verwachten parkeerprobleem. 'Er is goed overleg, want iedereen heeft wel door dat het een puinzooi wordt daar met parkeren en verkeer. Daar heeft niemand baat bij.'

Van Gent vindt dat de bezoekers van Schiermonnikoog geen last mogen hebben van de parkeerders van het Werelderfgoedcentrum.

Irritatie over open brug

Ook is de gemeente Schiermonnikoog van plan om met de provincie te praten over de brug op Lauwersoog vlak bij de veerhaven. 'Die is vaak op het verkeerde moment open, vlak voordat de boot vertrekt. Dat is behoorlijk irritant als de volgende boot pas na drie uren weer gaat en je mist hem net', vertelt Van Gent.

De gemeente Schiermonnikoog vindt het niet gepast om bezwaar te maken tegen de bouwplannen van het erfgoedcentrum. 'Dat zou de bestuurlijke verhoudingen verstoren', zegt Van Gent. Ze benadrukt nogmaals dat er goed overleg is over het project.