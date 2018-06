Stadjer bezit wapens en harddrugs: 20 maanden cel geëist

Een 24-jarige man uit Groningen hangt twintig maanden cel boven het hoofd wegens het bezit van wapens en harddrugs.

Bij de man werd op 24 januari 2017 een inval gedaan.

Kogels en cocaïne

In zijn bed vonden agenten een geladen wapen. Ook werden er meerdere kogels aangetroffen. In het huis van zijn toenmalige vriendin werden een vuurwapen, kogels en een geluidsdemper gevonden. Verder troffen agenten in beide huizen cocaïne en heroïne aan.

De politie kwam de man op het spoor bij een onderzoek naar een ripdeal, eind

2016. De verdachte, in het verleden al vaker veroordeeld, was zelf niet aanwezig.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.