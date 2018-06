Versterkingspunt Nationaal Coördinator Loppersum gaat verhuizen

De infobalie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in Loppersum krijgt een andere plek. Het punt komt in het voormalige kantoor van onderwijsgroep Marenland aan de Wijmersweg.

Het versterkingspunt zit nu nog in de voormalige pastorie in het centrum van het dorp.

Marenland zit sinds het begin van dit schooljaar in het nieuwe kantoor aan het Professor Cleveringaplein in Appingedam, waar onder meer ook Woongroep Marenland en de bibliotheek in zit.

Tijdens verhuizing slecht bereikbaar

Vanwege de verhuizing is het versterkingspunt van Loppersum van woensdag 27 juni tot dinsdag 3 juli telefonisch slecht bereikbaar.

Vragen over versterking

Op 3 juli is het punt weer open op de nieuwe locatie. Mensen kunnen er elke woensdag- en donderdagmiddag van 13:00 tot 16:30 uur zonder afspraak binnenlopen met vragen over inspecties en het versterken van woningen en gebouwen in Loppersum.