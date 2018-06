Bussen Schier langzamer om trillingen te voorkomen

De gemeente Schiermonnikoog begint op 1 juli met een proef van een jaar om trillingen van bussen in het dorp te voorkomen. Eilanders hebben last van de trillingen die de elektrische bussen veroorzaken.

20 kilometer per uur

De bussen mogen een jaar lang slechts 20 kilometer per uur rijden in het centrum van het dorp, buiten het centrumgebied 25 kilometer per uur en in sommige straten 30 kilometer per uur. De gemeente heeft deze maatregel afgesproken met de Provincie Friesland en vervoerder Arriva.

Twee maanden voordat de proef afloopt zal de gemeente de maatregel met de vervoerder evalueren.

Wegdek verbeterd

De gemeente gaat ook het wegdek verbeteren. Aan de Lange Streek is dit deels al gebeurd. Aan de Middenstreek wordt binnenkort een kuil aangepakt.

Met de andere weggebruikers gaat de gemeente nog om de tafel. Aangezien ook vrachtwagens voor trillingen zouden zorgen, hoopt de gemeente dat deze bestuurders zich ook aan de nieuwe snelheid gaan houden.