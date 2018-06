Zwaaien met wapens bij verslavingskliniek: opname geëist

Een roep om aandacht en hulp. Daarom ging een 33-jarige Stadjer begin dit jaar met een kapmes, gasdrukwapen en lockpickset naar het gebouw van Verslavingszorg Groningen.

Die actie komt hem mogelijk te staan op een celstraf van negentig dagen, waarvan de helft voorwaardelijk.

Opname afdwingen

Voorafgaand aan zijn daad had de man naar eigen zeggen twee keer naar het crisisnummer gebeld omdat hij hulp nodig had. Hij kreeg te horen dat hij daar de volgende dag terecht kon. Door die mededeling knapte er iets in hem. Gewapend met een kapmes, gasdrukwapen, vuurwerk en de lockpick set probeerde hij opname af te dwingen bij het pand van Verslavingszorg.

Voor de deur van het gebouw schreeuwde de man dat hij binnen wilde dringen en de eerste de beste in het pand zou doden met zijn kapmes. Ook die doodsbedreiging wordt hem aangerekend.

Minder toerekeningsvatbaar

Wanneer de verdachte veroordeeld wordt, hoeft hij vanwege zijn voorarrest niet meer de cel in. Wel moet de man, die minder toerekeningsvatbaar is, zich volgens de officier laten behandelen.

De advocaat van de man vindt de straf veel te hoog. Hij ziet ook niets in het argument van de officier dat de voorwaardelijke celstraf als vangnet dient. Volgens de advocaat moet de man in dat geval juist behandeld worden, in plaats van de cel in.

De rechtbank doet op 5 juli uitspraak.