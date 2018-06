Australiërs: 'Portret Abel Tasman is voor ons wat de Nachtwacht voor jullie is'

Het portret is een nationale schat in Australië (Foto: Jan Been/RTV Noord)

In het Groninger Museum is donderdag het enige bekende portret van de wereldberoemde ontdekkingsreiziger Abel Tasman onthuld.

Brett Mason, de ambassadeur van Australië kwam speciaal naar Groningen om een van de belangrijkste schilderijen van zijn land te verwelkomen.

Nationale schat

Het portret waarop de in 1603 in Lutjegast geboren ontdekkingsreiziger staat met zijn vrouw en dochter is een nationale schat in Australië. Het stuk is eigendom van de National Gallery of Australia en de National Library of Australia. Het hangt in Canberra. Deze twee eigenaren geven het een half jaar lang in bruikleen aan het Groninger Museum.

Poging na poging

Directeur Andreas Blühm is zeer verguld met het schilderij; 'We hebben al eerder pogingen gedaan het schilderij hier naar toe te krijgen, maar dat mislukte steeds. Je moet je voorstellen dat het gaat om een schilderij van grote importantie voor Australië. Een nationaal erfstuk, zoals Nederland de Nachtwacht heeft. Dat leen je niet zomaar even uit. Het is uniek dat wij het mogen tonen.' Volgens Blühm staat het schilderij in ieder Australisch geschiedenisboek en ken iedereen het.

Ambassadeur Mason: 'Abel Tasman en de Engelse ontdekkingsreiziger James Cook zijn twee hele belangrijke mensen in de geschiedenis van Australië. Dit schilderij van Tasman is dan ook van ongekende waarde voor mijn land.'

Afvaardiging

Aan de komst van het schilderij ging een lange weg van lobbyen vooraf. Een afvaardiging van de gemeente Grootegast die in december in Australië was in het kader van 375 jaar Abel Tasman overhandigde de eigenaren het bruikleenverzoek. Enkele maanden later kwam de instemming. Singapore Airlines toonde zich bereid om het kostbare transport en de verzekering voor zijn rekening te nemen.

Inspanningen beloond

Bij de onthulling was een forse delegatie van het Grootegaster gemeentebestuur, raadsleden en inwoners aanwezig. Natasja Lubbers die namens de gemeente veel tijd en energie in de komst van het schilderij heeft gestoken: ' In december hebben we het nog zijn hangen in Canberra en nu is het hier te bewonderen. Al ons geduld en de inspanningen zijn beloond en het is dan heel bijzonder om hem hier aan de muur te zien.'

Handtekening

Het portret wordt toegeschreven aan Jacob Gerritsz Cuyp, maar helemaal zeker is dat niet. Op het schilderij ontbreekt een signatuur. Daarom gaan kunsthistorici tijdens het verblijf van het portret onderzoeken wie de maker is.

Kostenbesparing

Ambassadeur Mason had nog wel een tip: 'Je moet nu naar het Groninger Museum komen om dit schilderij te zien, anders moet je er straks 24 uur voor in een vliegtuig zitten. Het is goedkoper om naar Groningen te komen dan naar Downunder te vliegen.'

Het potret van Abel Tasman hangt tot en met 6 januari in het Groninger Museum.

