Stadjer die verdacht wordt van wapenlevering aan IS blijft vastzitten

De 26-jarige Stadjer die verdacht wordt van het leveren van wapens aan terroristen van terreurorganisatie IS blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris donderdagmiddag bepaald.

Schuilplaats IS

De man werd dinsdag in zijn woning aangehouden omdat zijn dna bleek te matchen met het dna dat was aangetroffen op vuurwapens. Onder meer Kalasjnikovs, explosieven en handvuurwapens werden in een schuilplaats van IS in een voorstad van Parijs gevonden. Die was twee jaar geleden al ontdekt, kort na de aanslag in Brussel op 24 maart 2016.

Shotgun

In de woning van de verdachte werd ook een shotgun en een pistool aangetroffen. Naast de Stadjer zijn in dit onderzoek nog twee mannen aangehouden. Een vierde verdachte zat al vast wegens een geweldsmisdrijf.

Zelf geen terrorist

Volgens het Openbaar Ministerie wordt de man wel wapenhandel en wapenbezit ten laste gelegd, maar geen deelname aan een terroristische organisatie, zegt woordvoerder Wim de Bruin: 'Het leveren van de wapens kan op zich wel met een terroristisch oogmerk zijn gebeurd, maar dat weten we op dit moment nog niet. Als dat zo is heeft dat gevolgen voor de zwaarte van het delict en gaat de strafmaat omhoog.'

