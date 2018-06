Deel zuidelijke ringweg deze zomer vijf weken dicht

De zuidelijke ringweg gaat deze zomer vijf weken gedeeltelijk dicht in de richting Hoogezand.

Het gaat om het stuk tussen het Julianaplein en de Europaweg in de periode van 20 juli tot en met 24 augustus.

De afsluiting is nodig in verband met werkzaamheden bij de aanpak van de zuidelijke ringweg. Donderdag bleek dat dat project zeker twee jaar uitloopt. Gebeuren deze 'zomerwerkzaamheden' niet, dan was de vertraging misschien wel drie jaar geweest.

Omleiding

Wil je in deze vijf weken over dit deel van de zuidelijke ringweg dan word je omgeleid via de noordelijke ring.

Dat betekent dat je via Martiniplaza, Paddepoel en Kardinge uitkomt bij het knooppunt Euvelgunne en daar aansluiting vindt op de A7.

Wil je vanuit Hoogezand naar Drachten? Dan kun je wel gewoon doorrijden over de Ring Zuid.

Overlast in Hemelvaartsweekend

De zuidelijke ringweg was in het weekend van Hemelvaartsdag ook afgesloten, alleen toen in de omgekeerde richting.

Het leverde in deze vier dagen al de nodige problemen op. Het verkeer liep op verschillende plekken vast, de navigatiesystemen bleken een probleem en de hulpdiensten hadden moeite om door het verkeer te komen.

