Klusjesman Lewenborg vergreep zich al eerder aan vrouwen

Een klusjesman die zijn 47-jarige opdrachtgever zou hebben verkracht in haar huis in de stad-Groningerwijk Lewenborg, is twee keer eerder veroordeeld voor soortgelijke delicten. Dat bleek donderdag tijdens de eerste zittingsdag voor de rechtbank in Groningen.

Tbs

Naast een celstraf kreeg de verdachte in 2009 ook tbs met dwangverpleging opgelegd. De klusjesman werd eind maart gearresteerd. Hij was aan het werk in de woning van het slachtoffer aan de Wimpel. Zijn tbs-behandeling was net voorwaardelijk beëindigd.

In natura?

De man ontkent trouwens dat hij de bewoonster heeft verkracht. De seks zou op vrijwillige basis zijn geweest. Bovendien had ze aangeboden om de rekening in natura te voldoen, aldus de verdachte tijdens het politieverhoor.

Maar van betaling in natura is volgens het Openbaar Ministerie absoluut geen sprake geweest. 'Ik heb het geluidsfragment van de 112-melding gehoord. Mevrouw klonk hevig overstuur. Daar bestaat geen enkele twijfel over, aldus de officier van justitie.

Verder onderzoek nodig

De rechtszaak werd donderdag uitgesteld omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Zo moet de verdachte nog onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum (PBC). 'Daar kan hij waarschijnlijk pas begin september terecht', aldus advocaat Jan-Jesse Lieftink. 'De wachtlijst is momenteel langer dan normaal. Dat heeft te maken met de verhuizing van het PBC van Utrecht naar Almere, met ingang van 1 september.'

Dwangverpleging

Ondertussen heeft het Openbaar Ministerie een verzoek ingediend om de voorwaardelijke beëindiging van de tbs-behandeling, weer om te zetten naar dwangverpleging. Dat gebeurde woensdag tijdens een tbs verleningszitting voor de rechtbank in Almelo. Opmerkelijk, aldus advocaat Lieftink: 'Mijn cliënt is nog niet eens veroordeeld.'

Een verzoek om de verdachte in afwachting van zijn rechtszaak vrij te laten is door de rechtbank in Groningen 'op basis van het dossier' afgewezen.