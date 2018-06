Middelbert, de middag after: 'Vanavond het water koken en de leidingen goed doorspoelen'

Provinciebestuurders in zak en as, maar autobestuurders waarschijnlijk ook. De aanpak van de Ring Zuid is minstens twee jaar later klaar dan verwacht. En bijna was Middelbert van de aardbodem verdwenen. Dit en meer was te zien in Noord Vandaag.

Ken je die mop van de Ring Zuid?

Op het Provinciehuis in Stad werd vanmiddag bekendgemaakt dat de nieuwe zuidelijke ringweg minstens twee jaar later is dan verwacht. Verslaggever Marten Nauta zag vooral teleurgestelde bestuurders. 'Ze zaten in zak en as.'

Nauta weet te vertellen dat wegverkeer met minstens twee jaar langer overlast kampt. 'En ook op de korte termijn, want er volgt minstens vijf weken wegafsluiting vanuit Drachten richting Hoogezand. Dan moet je via de noordelijke ringweg omrijden, dat kost minstens tien minuten extra.'



Het kan ook in Dubai gebeuren..

.. maar het was Middelbert. Door een gebroken waterleiding stond een groot deel van het dorp vanaf donderdagochtend meer dan blank. 'Dan schrik je verschrikkelijk want je weet eerst niet wat er aan de hand is. Je ziet overal water. En ook duurde het te lang voor de hulpdiensten er waren, niemand deed wat', zegt een inwoner kritisch.

Maarten van Wieringen van het Waterbedrijf Groningen zegt in de studio de verantwoordelijkheid te willen nemen: 'We zijn met de bewoners in gesprek over de schadevergoeding. De oorzaak is nog steeds niet bekend, maar het kan overal gebeuren, van hier tot Dubai.'



Nuchter Middelbert

Hoe is het aan het eind van de dag? Beppie van der Sluis ging met het busje naar Middelbert, waar druk wordt gewerkt om de wegen weer te repareren. Wanneer zijn die weer begaanbaar? 'Hopelijk vanavond, anders morgenochtend', weet ze van de hardwerkende mannen los te peuteren.

De schrik is wel weggeëbt, bewijst één van de nuchtere inwoners, van wie de tuin één grote modderbende is: 'Het komt wel weer goed, er gebeuren ergere dingen.'

Oh ja, Van Wieringen van het Waterbedrijf geeft Middelbert nog één laatste tip mee: 'Wel vanavond het water nog koken en de leidingen goed doorspoelen.'



Abel Tasman terug in Grunnen

Het is Australisch nationaal erfgoed: een schilderij uit 1637 waar ontdekkingsreiziger Abel Tasman uit Lutjegast op staat. Het Groninger Museum had vandaag de primeur. Voor het eerst sinds het bestaan van het schilderij is het kunstwerk buiten Australië te zien, het hangt nu in Stad!

'We hebben eerder een poging gedaan en toen lukte het niet, nu wel', zegt een blije museumdirecteur Alexander Blühm.



De klokjes van Jan Zwart

Bij Babette op Noord was hij vanochtend al te horen, en nu zit hij in de studio achter een piano. Componist Daniël Rouwkema wil het werk vastleggen van de legendarische organist Jan Zwart, vooral in de jaren '20 en '30 wereldberoemd in Nederland.

Rouwkema demonstreert wat de hand van Zwart is, door Stille Nacht te spelen, met daarin de 'klokjes van Jan Zwart'.