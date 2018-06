Voormalig 'paria's' heropenen loods Wijnne Barends

In de Eemshaven was het donderdag groot feest: de loods van Wijnne Barends Logistics is heropend. Het bedrijf vroeg daar twee mannen voor die in de beginjaren van de Eemshaven nog als 'paria's' werden gezien.

Hoogelandster ondernemers Dick Woltjer en Chris Bakker, nu in de tachtig, zaten namelijk in de Studiegroep Eemsmond. Een club van vijftien mannen die in de jaren zestig brood zagen in een zeehaven en daarom een lobby voor de Eemshaven begonnen.

Prachtig, een late erkenning van onze activiteiten Dick Woltjer - Studiegroep Eemsmond

Erkenning

Toen toenmalig koningin Juliana in 1973 de Eemshaven opende, was de studiegroep niet eens uitgenodigd. Nu zijn er nog maar drie van de vijftien over, onder wie Woltjer, die donderdag de openingshandeling mocht verrichten: 'Een prachtig moment, een late erkenning van onze activiteiten', zegt hij.

'In 1966 moesten we vechten tegen de autoriteiten en werden we gezien als een luis in de pels.' Toch wil hij niet teveel naar het verleden kijken: 'Ik probeer vandaag een bijdrage te leveren aan dit mooie feest. Wijnne Barends heeft namelijk veel voor de haven betekend. Het is echt een van de voorlopers hier.'

Ze zijn niet eens uitgenodigd voor de officiële opening Kees van Wanrooij - Directie Wijnne Barends

Directeur Kees van Wanrooij van Wijnne Barends kaatst de bal direct terug: 'Deze mannen hebben zoveel betekend voor deze haven en zijn niet eens uitgenodigd voor de officiële opening, al dan niet bewust.'

'Nu op hun tachtigste, nu het nog kan, moet je ze eren. Dat vinden we als bedrijf belangrijk en ze moeten hier de erkenning voor krijgen', besluit Van Wanrooij.

Offshore windindustrie

Zijn collega Erik Baar, verantwoordelijk voor de financiën bij Wijnne Barends, noemt het een heuglijke en belangrijke dag voor het bedrijf. 'We hebben in totaal nu tien bunder aan op- en overslagterrein. Er is in totaal 5,3 bunder bij gekomen, dat is meer dan de helft. We kunnen ons nu nog meer richten op de op- en overslag van de offshore windindustrie.'

Tijdens de openingshandeling is een kunstwerk onthuld waarmee het bedrijf hoopt de oude Studiegroep Eemsmond waarmee de overleden leden postuum worden geëerd.

