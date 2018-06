Delfzijl overtreedt EU-aanbestedingsregels: 'Ernstig punt'

De VVD in de gemeenteraad van Delfzijl maakt zich zorgen om de gevolgen van het negeren van EU-aanbestedingsregels door de gemeente. De accountant gaf Delfzijl hier een tik op de vingers voor.

De gemeente heeft vorig jaar voor bijna drie miljoen euro aan personeel ingehuurd. Daarbij heeft de gemeente Europese regels voor aanbesteding van projecten niet nageleefd.

Volgens VVD-raadslid Tineke Naafs is dit een 'ernstig punt', omdat onbekend is wat hieruit voortvloeit. Fractievoorzitter Arie Heuvelman vult aan: 'Zoals het nu gaat, werkt de gemeente zichzelf in de problemen.'

Voordeel lokale aannemers

Wethouder Jan Menninga geeft inderdaad toe dat de gemeente niet de EU-regels heeft nageleefd, maar zegt wel dat dit in het voordeel is geweest van lokale aannemers.

Losse projecten

'En soms moet je projecten snel afhandelen, dan kun je geen uitgebreide aanbestedingsprocedure doen', zegt Menninga. 'Daarnaast kunnen we geen mensen in vaste dienst nemen voor bijvoorbeeld de vernieuwing van een school of het uitvoeren van de centrumplannen. Dat zijn allemaal losse projecten.'

Beter naleven

Menninga laat weten dat de gevolgen mee zullen vallen: 'De accountant snapt ons punt, maar zegt deze opmerkingen in hun verslag wel te móeten maken, omdat ook zij zich moeten houden aan regels. Ik kan me niet voorstellen dat ze zeggen: dat moet anders.'

De gemeente gaat er wel werk maken om de regels nu beter na te leven.