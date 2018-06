Deel dit artikel:











UMCG: 'Vertraging aanpak zuidelijke ringweg raakt iedereen' Het UMCG in de stad Groningen ervaart veel last van de vertraging van de Aanpak Ring Zuid (Foto: Archief/Beeldbewerking RTV Noord)

Het Universitair Medisch Centrum Groningen maakt zich ernstige zorgen over de vertraging die de aanpak van de zuidelijke ringweg oploopt. Één van de gevolgen is dat patiënten en medewerkers er langer over doen om het ziekenhuis te bereiken.