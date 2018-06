Gaten in Wielermeerdaagse worden gedicht

Nanne Zuidema is een wielerliefhebber. Hij fietste zelf en vroeger bezocht hij met z'n vader alle etappes van de Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier.

De wedstrijd in Grootegast was in zijn ogen de belangrijkste. Logisch, want vader zat in het organisatiecomité. Het rondje in het dorp bestaat al lang niet meer, maar misschien dat daar op niet al te lange termijn verandering in komt.

Hoofdsponsor

Zuidema is namelijk de nieuwe hoofdsponsor van de Wielermeerdaagse. Zijn bedrijf Amysoft in Leek is de opvolger van de Rabobank. 'De nood was hoog, dus toen heb ik maar 'ja' gezegd. Uiteindelijk ben ik er heel blij mee hoor. Het is een regionaal evenement en zulke dingen willen wij graag steunen.' zegt de mede-eigenaar van het bedrijf dat in waterbehandeling doet.

Groen licht

Door de komst van de nieuwe geldschieter liggen er meteen mogelijkheden in het vooruitzicht. Grootegast, maar ook Leek en Noordhorn zijn in beeld als vijfde en zesde etappeplaats. 'Ik heb contact gehad met de wethouder, maar het is even wachten totdat de nieuwe gemeente Westerkwartier op 1 januari ontstaat.' vertelt voorzitter Theo Jurriëns.

Het licht staat voorzichtig op groen en dat betekent dat de Wielermeerdaagse volgend jaar in de oude format van zes wedstrijddagen verder gaat. Zuidema: 'Een hoop van ons personeel komt uit Grootegast dus dat zou wel passen. We kunnen proberen dat via kennissen weer op poten te zetten.'

Start in Peize

De 36e editie van de Wielermeerdaagse gaat op zondag 1 juli van start in Peize. Een dag later is Nieuw Roden aan de beurt. Daarna volgen nog Zevenhuizen (woensdag) en de finale in De Wilp (zaterdag). 'Elk comité hecht aan z'n eigen dag vandaar dat er gaten in het programma zitten', legt Jurriëns uit.

Als het aan hem en Zuidema ligt zijn volgend jaar de andere dagen ook ingevuld. De nieuwe hoofdsponsor dicht zodoende dus niet alleen een financieel gat.

Lees ook:

- Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier gered door nieuwe hoofdsponsor

- Hoe kom je als regionaal sportevenement nog aan sponsors?

- Paul de Haan eert met zege overleden broer