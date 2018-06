'Pak verkeerschaos rondom Bedumer scholen aan'

Het CDA in Bedum maakt zich grote zorgen over de verkeersveiligheid rondom de scholen. De partij wil dat de politie op gaat treden.

Donderdagavond stelde de partij de kwestie aan de orde tijdens de gemeenteraadsvergadering.

CDA-fractievoorzitter Kristel Rutgers merkt op dat het met name de ouders van de leerlingen die voor deze onveilige situaties zorgen. De problemen doen zich vooral voor bij de Togtemaarschool en de Sint Walfridusshool.

Middelvingers

'Mensen willen zo dicht mogelijk bij de school parkeren of de kinderen afzetten. De verkeersregels worden daarbij niet gevolgd ondanks dat leerkrachten en bewoners de bestuurders aanspreken', zegt Kristel Rutgers.

'Mensen worden boos op elkaar, er is asociaal gedrag en daar komen ook middelvingers bij kijken. Er is een heel groot terrein vlak bij de scholen, maar ze vertikken het om daar te parkeren.'

Politie erbij

'Als het onderling niet meer opgelost kan worden dan moet de politie optreden', vindt de CDA'er. 'Ik weet het ook niet meer. Er is al zoveel geprobeerd. Misschien moet de politie twee weken gaan waarschuwen en daarna bekeuringen uitdelen.'

Rutgers krijgt bijval van de andere raadspartijen. Die vinden ook dat de situatie aangepakt moet worden.

Controles

Burgemeester Erica van Lente zegt dat de verkeersveiligheid de aandacht heeft van de politie, maar dat ze niet kan bepalen welke agent wat doet en waar. 'Ik kan wel aangeven wat onze prioriteit heeft. Controles instellen is lastig.'

Wethouder Johannes de Vries erkent dat er op sommige momenten 'chaotische situaties' zijn. Hij laat weten dat er werkzaamheden op de planning staan om aanrijroutes van de scholen te veranderen.

Noodsignaal

Voor CDA'er Rutgers is dit niet genoeg. Ze wil dat er per direct iets gebeurt. Ze heeft zowel de scholen als de weggebruikers al aangesproken. 'Dagelijks is er een onveilige situatie. We moeten nu iets doen. Dit is een noodsignaal dat ik hier wil geven.' Ze is bang dat het een keer mis gaat.

De gemeenteraad heeft afgesproken om het punt binnenkort weer op de agenda te zetten om te kijken of er sneller maatregelen genomen kunnen worden.