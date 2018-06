Regiobestuurders en Wiebes 'kijken elkaar goed in de ogen' in overleg

Eigenlijk zouden ze voorlopig niet met elkaar in overleg. Toch zaten minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en een aantal Groninger bestuurders donderdagmidddag met elkaar om tafel.

Maar wat er precies is besproken, daar willen de bestuurders inhoudelijk niets over zeggen.

Wel meldden betrokkenen dat er geen concrete nieuwe afspraken zijn gemaakt en dat het overleg een 'informeel karakter' had. Met name bedoeld om de lucht tussen beide partijen te klaren.

Regelmatig overleg

'De overleggen houden we altijd voor onszelf', reageert Wiebes na afloop. 'We hebben geen ander doel dan voortgang boeken en daar hebben we regelmatig overleg over. We kijken elkaar voortdurend in de ogen.'

Op de opmerking dat er voorlopig toch eigenlijk niet zou worden gesproken, zegt Wiebes: 'Mijn uitspraak is dat niet. Ik ben er voor om stappen te maken en altijd bereid tot overleg.'

Tekort

De burgemeester van Appingedam, Anno Wietze Hiemstra, zegt dat er niet zoveel andere opties zijn dan met elkaar te praten. 'Soms moet je besluiten weer vrienden te worden.'

'We moeten straks wel weer in gesprek met elkaar', zegt Hiemstra. 'Dat kan niet anders. Anders doen we onszelf en de regio tekort.'

Komende weken

De komende weken worden cruciaal voor de versterking. Naar verwachting krijgt Wiebes komende week de verschillende veiligheidsadviezen over de afbouw van de gaswinning.

'Zodra we een stap kunnen zetten, komen we dat melden', zegt Wiebes. 'Ik heb afgeleerd om verwachtingen te hebben. Dit is iets voor de veiligheidsexperts, niet voor ministers.'

