Citypass en wifi moeten winkelend publiek naar Appingedam trekken

Woon je in Appingedam, of winkel je er wel eens? Dan krijg je binnenkort misschien een nieuwe pas in je portemonnee.

De Citypassmoet meer winkelend publiek naar Appingedam trekken.

Punten en prijzen

De pas is een initiatief van Marketing Stad Appingedam, een vereniging in oprichting. 'Met de pas spaar je punten, en aan het eind van de maand kan je daarmee prijzen winnen', zegt initiatiefnemer Gert de Groot.

Kritiek

Maar er is kritiek op het plan. Voor de Citypass is namelijk subsidie van de gemeente Appingedam nodig. 20.000 euro per jaar kost het. Verschillende partijen in de gemeenteraad vinden de toezegging van dat geld onvoldoende onderbouwd.

'Een onderbouwing ontbreekt, net als informatie over wat het betekent voor de ondernemers', zeggen de lokale SP, PvdA en ChristenUnie. 'En wat willen we hiermee eigenlijk bereiken?'

Zelf initiatief nemen

CDA'er Bert Raangs staat er positiever in: 'We hebben jarenlang aan de middenstanders gevraagd zelf het initiatief te nemen om iets in het centrum op gang te brengen. Nu komen ze met een initiatief, en dan krijg je, ook al snap ik dat wel een beetje, weer kritiek dat men precies wil weten wat er aan de hand is.'

Meerderheid voor

Hoewel oppositiepartijen SP, PvdA en ChristenUnie dus een betere uitleg willen, lijkt de pas er gewoon te komen. In september houden de initiatiefnemers een presentatie, waarna de gemeenteraad beslist.

Damsterpas

Die lijkt in meerderheid voor, al zal er misschien nog wel een klein detail aan de Citypass veranderd moeten worden, wil het op instemming van het lokale CDA kunnen rekenen. 'In plaats van Citypass zou de pas Damsterpas moeten heten', zegt Bert Raangs. 'Ik denk dat dat passender is.'

Wifi en wc

Appingedam wil trouwens meer doen om het centrum aantrekkelijker te maken: zo heeft wethouder Lea van der Tuin (CDA) toegezegd te onderzoeken of er subsidie kan worden aangevraagd voor een openbaar wifi-netwerk in het centrum.

Een idee van de ChristenUnie om ook een openbaar toilet in het centrum te plaatsen, haalde het niet.