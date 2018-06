Delfzijlster raad ongerust om miljoenentekort jeugdzorg

Net als veel andere Groninger gemeenten kampt ook Delfzijl met een fiks tekort op de jeugdzorg. De gemeenteraad vindt de situatie zorgelijk en is er niet gerust op dat het tij snel gekeerd kan worden.

Alleen al voor de gemeente Delfzijl was het tekort vorig jaar 1,4 miljoen euro. Voor dit jaar is het tekort negen ton, wat volgens wethouder van Financiën Jan Menninga (Fractie 2014) alleen nog maar kan oplopen. Daardoor is er geen geld voor nieuwe plannen.

Minder geld

De problemen ontstonden toen het Rijk in 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overhevelde naar de gemeenten. De Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) koopt in onze provincie de zorg in. De regering dacht dat de gemeenten dit goedkoper konden regelen, waardoor ze minder geld gaf.

Dat blijkt nu niet zo te zijn, mede omdat meer kinderen nu gebruikmaken van jeugdzorg. Het tekort in onze provincie is inmiddels bijna dertig miljoen euro.

'Over schutting gegooid'

Volgens raadslid Siewert van der Zweep van Lijst Stulp was 2015 daarmee een 'rampjaar voor de zorg'. Tijdens het debat over de kadernota, met plannen en financiën voor de komende periode, zegt hij: 'Het tekort is over de schutting gegooid en wij als gemeenten moesten het maar oplossen.' Ook Nick Boersma van Fractie 2014 is ongerust over de zaak: 'Dit bevestigt dat grip op de jeugdzorg niet op het niveau is wat het moet zijn.'

Besparen

Volgens wethouder Hans Ronde (VVD) zijn er inmiddels oplossingen gevonden om het tekort bij de RIGG terug te dringen. 'Een daarvan is een ondersteuner voor huisartsen. Sommige kinderen hebben namelijk geen specialistische hulp nodig, maar kunnen prima bij die ondersteuner terecht voor psychische hulp. Dat scheelt in de kosten.'

Jan Ottens van de Seniorenpartij kwam nog met het voorstel om de opgebouwde reserves in het sociale domein in te zetten voor de jeugdzorg, maar daar gingen mede-raadsleden niet in mee.

2,5 miljoen minder

De jeugdzorg-wethouder kijkt overigens met enig pessimisme naar de komende jaren: 'Delfzijl heeft pech, want door een landelijk verdeelmodel krijgen we straks nog minder. We hadden 8,5 miljoen voor jeugdzorg, over drie jaar is dat nog maar 6 miljoen. Die teruggang van 2,5 miljoen kan ik niet verklaren met de problematiek die we hier hebben.'

Wachtlijsten

PvdA-raadslid Henk ten Brinke maakt zich daarnaast flinke zorgen om de wachtlijsten: 'Sommige kinderen, met name die met psychiatrische problemen, moeten zestig tot negentig dagen wachten voor ze bij een instelling terecht kunnen. Dat vinden wij onacceptabel.'

Ten Brinke wil daarom dat de RIGG en de taskforce die onderzoek doet naar de problemen in de jeugdzorg gaan kijken hoe die wachtlijsten worden veroorzaakt en wat daaraan gedaan kan worden. De raad steunde dit unaniem.

Lees ook:

- Tekort in de jeugdzorg loopt op tot 29,4 miljoen

- Tekort op jeugdzorg zet heel Delfzijl op slot