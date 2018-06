Deel dit artikel:











Investeerders nemen drukkerij Scholma uit Bedum over (Foto: Google Streetview)

Scholma Print & Media in Bedum is overgenomen door enkele investeerders. Een van de investeerders is Erik van 't Hoff, die Martin Scholma opvolgt als directeur.

Familiebedrijf Scholma is een familiebedrijf dat al tachtig jaar bestaat en tot de grotere drukkerijen van het land wordt gerekend. 'Dit biedt veel kansen en schept verplichtingen, ook voor de werkgelegenheid', stelt Van 't Hoff. 'Wij maken keuzes voor de lange termijn.' Martin Scholma blijft zich inzetten voor nieuwe ontwikkelingen in het bedrijf en voor uitgeverij Profiel die aan de drukkerij verbonden is.