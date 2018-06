Deel dit artikel:











Bouwvakker gewond bij werkzaamheden sporthal Europapark (Foto: Steven Radersma/RTV Noord) (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Tijdens werkzaamheden bij het in aanbouw zijnde Sportcentrum Europapark in de stad Groningen is vrijdagochtend een bouwvakker gewond geraakt.

De man raakte bekneld toen een plaat wegschoof bij het afgraven van zand. Volgens een woordvoerder van de politie is het slachtoffer inmiddels bevrijd. De situatie van de man is stabiel. Hij is aanspreekbaar en wordt in een ambulance behandeld.