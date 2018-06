Gerrit blijkt een kraanmachinist met 'veel sterke verhalen'

Jullie dachten vooral aan Gerrit Zalm. Maar de koffer vol leugens die onze verslaggever Wiebe Klijnstra woensdagmorgen vond in een weiland aan de Egersundweg in Stad, blijkt een 'cadeautje' voor Gerrit de kraanmachinist.

Wiebe was onderweg als live-verslaggever en had net tot zijn knieën in het water gestaan. In een weiland aan de Egersundweg wilde hij zijn laarzen verwisselen voor schoenen, toen hij zijn teen stootte tegen iets hards. Het bleek een loodzware koffer te zijn. Daarop stond met fluorescerende letters geschreven: 'gerrit leugen koffer'.

Sterke verhalen

Op Facebook vroegen wij wie Gerrit kent. Jullie dachten vooral aan onze oud-minister van Financiën Gerrit Zalm, maar Johan Carsouw lijkt het echte verhaal van het koffertje te kennen. 'De koffer is bedoeld voor kraanmachinist Gerrit die elke dag veel sterke verhalen te vertellen had. Mijn twee Friese bouwcollega's hebben deze koffer gemaakt en volgestort met beton. Deze hebben ze tegen de deur van de kraan aangezet. Na een tijdje op de bouwplaats te hebben gelegen, is hij in een container gegooid en afgevoerd.'

Eén van de Friese bouwcollega's reageert: 'En zo is het'. Volgens Wessel Pops is dit ook het 'enige en juiste verhaal'.

Nog niet helemaal opgelost

Maar de mannen hebben werkelijk geen idee hoe hun koffer, die ze gemaakt hebben op een bouwplaats in de Groningse wijk Beijum, in het weiland aan Egersundweg terecht is gekomen. En dus is het raadsel nog niet volledig opgelost...

