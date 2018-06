'Voordat je het weet staat de vertraging van de zuidelijke ringweg op de agenda van de Tweede Kamer'

'Voordat je het weet, staat het op de agenda van de Tweede Kamer.' Dat zegt het Groningse oud-Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken van de PvdA over de vertraging die de aanpak van de zuidelijke ringweg in de stad oploopt.

'Wat gaat dit kosten? Wat komt er juridisch achter vandaan? Wat doet het met de omwonenden en met het verkeer in de stad? Allemaal vragen die Kamerleden mogelijk beantwoord willen zien', denkt Van Dekken hardop tijdens De Week tot Eén op Radio Noord.

Ten koste van wat?

'Stel dat er extra geld bij moet, waar gaat dat dan ten koste van?', vervolgt het voormalig Tweede Kamerlid. Er is 120 miljoen euro gereserveerd voor meerkosten in het RSP. Dat is een pakket van maatregelen dat in plaats van de afgelaste Zuiderzeelijn is gekomen. Als dat bedrag wordt overschreden, kan dat ten koste gaan van andere projecten die ook betaald worden uit dat budget. Te denken valt aan de trein naar Stadskanaal en de Wunderline, de snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen.

Ontleed en ontrafeld

'Duidelijk is in ieder geval dat dit ontleed en ontrafeld moet worden. Daar hebben we een volksvertegenwoordiging voor', besluit Van Dekken.

