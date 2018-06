Dit weekend in Groningen: swingen, vechten én de eerste training van de FC

Wat is er dit weekend te doen in Groningen? Wij zetten vijf tips voor je op een rij.

Allemaal Open Dagen

Je kunt je lol op met allerlei Open Dagen deze zaterdag. Zo hebben Brandweer Winschoten, Brandweer Middelstum en de Eemshaven zo'n dag. Zorgboerderij Hoeve Paradij in Aduard is ook open en bij Muziekvereniging Oosterbroek in Zuidbroek kun je ook rondkijken. Voor elk wat wils dus.

Vechtsportgala Martiniplaza

Het gaat er stevig aan toe in Plaza dit weekend bij het vechtsportgala. Hoogtepunt is een gevecht tussen wereldkampioen Tayfun Ozcan en Mohamed Khamal, maar ook onze eigen Sarèl de Jong uit Meedhuizen staat op scherp voor haar gevecht om de wereldtitel. Come on Sarèl dus!

Swinging Groningen

Zaterdag is er nog Swinging Groningen met muziek in de categorie funk, soul, groove en andere muziekstromen ontstaan uit de jazz. Op verschillende podia, zoals het Waagplein, Poeleplein en de Ellebogen, kun je veel optredens zien.

Oldambtster Drakenbootrace (update: afgelast)

De drakenbootrace zou zondag om 10:00 uur beginnen, maar hij is afgelast omdat er te weinig aanmeldingen waren. Het Havenfestival van 11:00 tot 17:00 uur met muziek, markt en entertainment gaat wel door. Locatie: haven van Winschoten.

De eerste training van dé FC

De vakantie zit er alweer op voor de spelers van FC Groningen en het nieuwe seizoen wordt zondag om 15:00 uur in Haren, inmiddels traditioneel, geopend. Publiek is van harte welkom op Sportpark De Koepel, zo zegt de club zelf. Het is overigens de eerste training onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Danny Buijs en er wordt ook afscheid genomen van Juninho Bacuna die vertrekt naar Engeland.

Goed weekend!