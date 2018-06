Deel dit artikel:











Rondje Groningen: In Rusland op de foto met 'Pluisje' Harrie met 'Pluisje' Maradona (Foto: Harrie de Vries op Twitter)

Het WK is in volle gang en ook Groningers reizen af naar Rusland voor bijzondere wedstrijden, maar ook bijzondere ontmoetingen. Verder zien we een dubbele regenboog in Stadskanaal en zijn er nieuwe bankjes op de Grote Markt.

1) Een voetbaldroom Een wedstrijd op het WK in Rusland bezoeken en dan ook nog met 'Pluisje' op de foto. Voetbaldromen zijn niet altijd bedrog.

2) Even zitten Op de Grote Markt staan nu een paar nieuwe bankjes, vlak voor het pand van de ABN-AMRO.

3) 'Waar ben ik aan begonnen? '

Robert Visscher gaat een shuttlerun lopen met de spelers van FC Groningen. Zijn voorbereidingen zijn bloedserieus. Lees het maar in zijn blog.

4) In Groningen was het wel goed Een ontzettend eerlijk interview met een man die in Gorredijk is gaan wonen. Hij had in onze provincie een stuk betere ervaringen.

5) Costa del Delfzijl Onze verslaggever Goos de Boer geniet van de zon in Delfzijl. Helemaal goud.

6) Even wennen Een nieuwe, wel tijdelijke burgemeester in Oldambt. Rika Pot is geïnstalleerd door René Paas. Succes!

7) Dubbele regenboog Veel mooie plaatjes van regenbogen kregen we binnen. Altijd mooi, zeker als hij dubbel is.

Rondje Groningen is er elke werkdag. Morgen dus niet, maar daarvoor hebben we een mooi archief. Goed weekend!