Amsterdams filiaal Pijper Media beschoten met antitankwapen

Een Amsterdams filiaal van de Groningse uitgever Pijper Media is donderdagavond beschoten met een antitankwapen.

Familiebedrijf Pijper Media is een van oorsprong Gronings bedrijf. Na de overname van een groot aantal magazines, waaronder Nieuwe Revu, Panorama en Playboy, werd een kantoor in Amsterdam geopend.

Verdachte opgepakt

Het is niet bekend of de actie tegen de redactie van een van deze media was gericht. De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een verdachte opgepakt. Over zijn identiteit en motief is nog niets bekend. Door de beschieting sneuvelde onder meer een raam. Niemand raakte gewond.

De redactie van Panorama zegt in een verklaring blij te zijn dat er iemand is aangehouden. 'Wij zijn erg benieuwd wat deze verdachte te melden heeft. Het enige wat wij van Panorama, en natuurlijk alle collega's van de andere bladen bij Pijper Media, nu kunnen doen is zo goed als mogelijk doorgaan met ons werk.'



'Schade valt mee'

Hoofdredacteur van Nieuwe Revu Jonathan Ursem bevestigt het nieuws op Twitter: 'Ja, het pand waarin Pijper Media zit, is gisteravond laat beschoten. De schade binnen valt mee, we zijn weer aan het werk. Verder weet ik niet meer dan wat ik lees in de media.'

Het kantoorpand in de buurt van station Sloterdijk werd donderdag rond 23.00 uur onder vuur genomen. Agenten troffen het antitankwapen ter plaatse aan. Naast Pijper Media zitten er nog meer bedrijven in het pand.