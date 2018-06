Politiek wil spoeddebat over zuidelijke ringweg: 'Garanties dat het bij deze vertraging blijft'

Een ringweg die twee jaar later klaar is dan verwacht, een Helperzoomtunnel die niet past... Reden genoeg voor de VVD en Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Groningen om een spoeddebat aan te vragen.

Dat spoeddebat moet er nog voor de vakantie komen, vindt VVD-fractielid Nico Bakker.

Fouten?

Donderdag werd bekend dat de aanleg van de ringweg twee jaar langer gaat duren. Bakker: 'Als reden wordt het personeelstekort in de bouw genoemd, maar hoe zit het met het bouwbestek? Zitten daar geen fouten in? We willen ook weten hoeveel duurder het project nu wordt en wie er voor de meerkosten opdraait. En hoe ga je met de bewoners om, nu de weg vijf weken lang helemaal dicht gaat? We moeten het hele proces bekijken.'

Ook de problemen bij de aanleg van de Helperzoomtunnel moeten opgehelderd worden, stelt Bakker. Aannemerscombinatie Herepoort heeft de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek uitgesteld. Herepoort wil vooral meer grondonderzoek doen.

'Wetgeving geen reden'

Dat aannemerscombinatie Herepoort onder meer complexe natuurwetgeving als reden opgeeft, valt verkeerd bij de Partij voor de Dieren. Volgens fractievoorzitter Kirsten de Wrede had die wetgeving niet voor verrassingen hoeven zorgen.

'Wetgeving staat zwart op wit op papier. Dat er maatregelen getroffen moesten worden voor de vleermuizen die hun leefgebied kwijt raken, was bekend. Er had meer samengewerkt moeten worden met natuurbeschermers, in plaats van te proberen er zo makkelijk mogelijk af te komen.'

'Geen beschuldigende vinger'

Ondanks twee grote tegenvallers in korte tijd, wil Bakker dar voorlopig nog geen consequenties aan verbinden. Zo is het 'een brug te ver' om het aanbestedingsproces tegen het licht te houden. Daarvoor wil Bakker eerst de antwoorden in het spoeddebat afwachten.

'Het is een vrij ingewikkeld proces, dus ik wil niet direct met de beschuldigende vinger wijzen. Wel wil ik graag antwoord op de vraag hoe het kan dat het werk direct twee jaar uitloopt. Meestal is dat eerst twee á drie maanden. Bovendien moeten er harde garanties komen dat het bij deze vertraging blijft.'

Bakker verwacht bij andere partijen voldoende steun te krijgen voor het spoeddebat.

