Aannemer Ringweg Zuid wist vorig jaar al van vertraagde planning

Volgens woordvoerder Bert Kramer was bij aannemer Combinatie Herepoort vorig jaar al wel bekend dat het werk aan de zuidelijke ringweg vertraging zou oplopen, maar nog niet hoeveel.

Er was ook afgesproken met de opdrachtgevers dat het bouwbedrijf met een nieuwe planning zou komen, maar pas in de afgelopen maanden werd duidelijk dat de vertraging minimaal twee jaar gaat bedragen.

Dat nieuws kwam donderdag naar buiten. Wij spreken Kramer een dag na de aankondiging.



Als u nu terugkijkt, wat waren dan de ijkmomenten waarop duidelijk werd dat de planning niet zou worden gehaald?

Kramer: 'Vorig jaar hadden we een herijkingsmoment. Toen hebben we de waarschuwing afgegeven dat de planning niet zou worden gehaald. Wat dat zou betekenen, was nog niet bekend. Toen heeft de opdrachtgever gezegd: ik wil op 1 juni weten wat de stand van zaken is.'

De oude planning



Nu is duidelijk dat de vertraging twee jaar is. Dat is wel heel veel. Was toen ook al duidelijk dat het zo'n grote periode zou zijn?

'Nee, daar hebben we tijd voor nodig gehad. Het is een heel complex project dat bestaat uit 43 faseringen. Dus als je iets verschuift, moet je ook kijken wat dat betekent voor de volgende fasering. Die twee jaar is pas van de laatste weken.'

'In eerste instantie kwamen we zelfs op drie jaar uit. Toen hebben we gekeken hoe we dat konden beperken. De zomerstremming is zo'n oplossing. Nu zijn we aan het kijken of we die twee jaar nog verder kunnen terugbrengen.'

Maar toen jullie een offerte maakten, liep de planning tot 2021. Heeft de overheid in de tussentijd de spelregels veranderd zodat jullie genoodzaakt zijn er langer over te doen?

'Nee. Wat we op dat moment niet wisten is dat er zoveel belangen zijn die meer meespelen dan we ooit hadden kunnen weten. Dat was op dat moment niet te voorzien. Dat geldt ook voor het personeelstekort. Personeel is steeds moeilijker te krijgen. Dat speelt je parten.'

Het intrillen van damwanden Foto: Bouwfootgrafe.nl

Kunt u een voorbeeld geven van die belangen?

'Bij de Brailleweg moesten we damwanden intrillen. Dan heb je te maken met de belangen van een school die examens heeft, met tweehonderd bussen die over de Brailleweg rijden, met fietsers, met vleermuizen. Dan ga je kijken: wanneer kunnen we dit werk uitvoeren? Het liefst overdag, maar dat kon niet, dus wijk je uit naar de nacht. Maar dat kon eigenlijk ook niet want dan vliegen de vleermuizen. Allemaal tegenstrijdige belangen.'

Omgeving is een heel ruim begrip. Dat zijn niet alleen de bewoners, maar ook het wegverkeer en de vleermuizen Bert Kramer - woordvoerder

'Dat is ook het geval bij de zomerstremming. In die periode gaan we vijf weken lang een damwand de grond in trillen. 's Nachts geeft dat enorm veel overlast en we willen het draagvlak van de omgeving niet verliezen. Maar omgeving is een heel ruim begrip. Dat zijn niet alleen de bewoners, maar ook het wegverkeer en de vleermuizen. Toen is gezegd: dan maar overdag en dan moet het verkeer maar even wijken.'

Hoe kan het dat jullie al die belangen hebben onderschat?

'Bij de aanbesteding ga je nog niet helemaal de diepte in. Daarvoor is het herijkingsmoment. Dan moeten we een definitief ontwerp maken. Dan ben je nog niet klaar, want daarna ga je naar een uitvoeringsontwerp. Je komt steeds dieper in de materie en dan zeg je op een zeker moment: verdikkeme, al die eisen; ik moet een keuze maken.'

Toen de aanbesteding liep, was er voldoende capaciteit. We hadden op dat moment niet in de gaten dat het zo moeilijk zou worden om mensen te krijgen. Bert Kramer - woordvoerder

Toen jullie het contract sloten, hoe hard was de einddatum van 2021?

'Zo'n einddatum wordt niet voor niets meegegeven, die is bepalend. Het was een van de eisen en daar schrijf je ook op in. Je kijkt: kunnen we het redden in die periode? Dat was op dat moment mogelijk. Dat idee hadden we oprecht. Maar de afgelopen twee jaar hebben we geworsteld met het behartigen van al die belangen.'

'Toen de aanbesteding liep, was er bovendien voldoende capaciteit. We hadden op dat moment niet in de gaten dat het zo moeilijk zou worden om mensen te krijgen. De omstandigheden zijn in de afgelopen paar jaar behoorlijk gewijzigd.'



Bouwvakkers aan het werk bij de ringweg



Is het personeelstekort pas afgelopen jaar ontstaan doordat de economie groeit? En in hoeverre is daar een mouw aan te passen door mensen uit het buitenland in te passen?

'Die vliegen we al in, zelfs van begin af aan al. Onze aannemerscombinatie bestaat uit Duitse en Nederlandse bedrijven. Maar ook in Duitsland is de economie gegroeid, daar is het ook lastig om mensen te vinden. We halen mensen al van buiten Europa.'

Hoeveel extra gaat het project nu kosten?

'Dat is nog niet bekend. We zijn nu aan het kijken of we de planning nog wat kunnen indikken door andere maatregelen te nemen, door te kijken of we bepaalde eisen in het contract iets minder streng kunnen neerzetten. Daarna kunnen we pas de balans opmaken en kijken wat het extra gaat kosten.'

Maar gaat het over enkele tientallen miljoenen of loopt het al gauw naar 100 miljoen?

'Daar ga ik helemaal niks over zeggen.'



We moeten eerst kijken waar de oorzaak zit. Pas dan kun je er met de opdrachtgever over praten. Dat spel moet nog helemaal gespeeld worden Bert Kramer - woordvoerder

In hoeverre komt dit voor rekening van de bouwers?

'Dat is ook nog niet bekend. We moeten eerst kijken waar de oorzaak zit. Pas dan kun je er met de opdrachtgever over praten. Dat spel moet nog helemaal gespeeld worden.'

Zijn er te veel regeltjes waardoor jullie niet goed uit de voeten konden als bouwers?

'Nee, er zijn wel heel regels en er zijn ook eisen die met elkaar botsen. Dat speelt wel heel erg in dit project.'

Het is dus wel een moeilijke opdrachtgever?

'Nee, dat wil ik niet zeggen. We proberen er met elkaar het mooiste van te maken en samen oplossingen te zoeken. Maar dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Dat mag helder zijn.'

Maar iedereen heeft dus de complexiteit van dit project onderschat, zowel de bouwers als de opdrachtgevers?

'Ja, ik denk dat je dat wel mag stellen. Omdat we nu met andere factoren hebben te maken die we niet hadden kunnen voorzien.'

Lees ook:

- Vertraging ringweg: Bouwwereld kan niet zomaar 'een blik buitenlandse werknemers' opentrekken

- Zuidelijke ringweg zeker twee jaar later klaar: 'Dit was niet te verwachten'