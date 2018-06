Nieuw: exotische aardappelen uit Oost-Groningen

'De rettich van de Veenkoloniën.' Zo noemt boer Hendrik Luth uit Wedde de zoete aardappelen die hij dit jaar bij wijze van proef verbouwt.

'Elke Groningse boer is gek op nieuwe gewassen', zegt Luth. 'Dus als er wat nieuws is moeten we dat proberen'. Hij heeft daarom een veld van 1500 vierkante meter vol met zoete aardappels. De stekjes van dit (sub)tropische gewas haalde hij uit Spanje.

Irrigatie

Die scheutjes zijn met de hand in de grond gezet. Dat kan pas na half mei, omdat de zoete aardappel absoluut niet tegen nachtvorst kan. Luth bracht druppelirrigatie aan boven de ruggen waarin de zoete aardappels groeien.

'Het is een duur gewas om te telen, het moet handmatig geoogst worden. Het zou zonde zijn dat het door dat laatste drupje water niets wordt. Dus we gaan op safe', zegt de boer.

Ik denk dat er als bijzonder agrarisch product voldoende vraag naar zal zijn Hendrik Luth - Boer

Gezond

Aan zoete aardappels worden gezonde eigenschappen toegedicht. Luth: 'Qua voedingswaarde komt-ie in de buurt van de aardappel, alleen de suiker die erin zit, komt in onze spijsvertering heel geleidelijk vrij, dus dat is gunstig voor suikerpatiënten. En de zoete aardappel bevat minder koolhydraten'.

Winstgevend?

Maar valt er wat te verdienen aan de bataat, zoals de zoete aardappel ook wel genoemd wordt? Luth denkt van wel: 'Het hoeft geen gigantisch groot gewas te worden, maar ik denk dat er als bijzonder agrarisch product voldoende vraag naar zal zijn'

Toekomst

Luth is niet de enige boer die experimenteert met bataat. Boeren uit Limburg en Zeeland gingen hem vorig jaar al voor. 'Er moet nog veel worden uitgevonden en bijgesteld', zegt Luth, 'maar als er voldoende initiatiefrijke mensen zijn, gaan we het redden.'

Overigens is de zoete aardappel eigenlijk geen échte aardappel. De plant behoort tot de windefamilie, de aardappel tot de nachtschadefamilie. Het is ook geen knol, maar een verdikte wortel.

