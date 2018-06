Live: presentatie Cassierra en Zeefuik bij FC Groningen

FC Groningen presenteert vandaag twee spelers voor het nieuwe seizoen. Het gaat om Mateo Cassierra en Deyovaisio Zeefuik.

De aanstelling van beide spelers was al eerder bekend. Cassierra komt op huurbasis over van Ajax, Zeefuik speelde al een half jaar in Groningen maar tekent vandaag een contract voor drie jaar.

Bekijk hieronder de stream die aangeleverd wordt door FC Groningen.



