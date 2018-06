Linda B. veroordeeld voor één autobrand Kostverloren, rest niet bewezen

De 27-jarige Linda B. is vrijdag veroordeeld voor één autobrand in de wijk Kostverloren in Groningen. Van de overige drie autobranden waar de vrouw van verdacht werd, is ze vrijgesproken.

Linda B. heeft een gevangenisstraf gekregen van zes maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Ze moet zich laten behandelen.

Meerdere branden

De vrouw woonde vorig jaar in september in Kostverloren toen verschillende auto's daar in brand vlogen. Het Openbaar ministerie eiste eerder 445 dagen cel, waarvan 360 dagen voorwaardelijk. De officier achtte vier brandstichtingen bewezen. In alle gevallen is niet gezien dat het de vrouw was die brand veroorzaakte.

Niet bewezen

De rechters vinden wel dat er sterke aanwijzingen zijn dat de vrouw de dader was, maar bij drie brandstichtingen is toch te weinig bewijs. Zo zijn er twee jurkjes van de vrouw aangetroffen, waarmee brand is gemaakt. De jurkjes had ze naar de kringloopwinkel gebracht, zei ze tijdens de zitting. Wellicht heeft zij die onderweg verloren. Die mogelijkheid bestaat, aldus de rechter.

De vrouw heeft in die periode inderdaad kleding weggebracht. Bovendien zijn op de stukken stof niet alleen haar dna, maar ook dat van een ander aangetroffen. Uit het onderzoek van twee andere autobranden is niet gebleken dat daar sprake was van brandstichting.

Tijdens observatie

Alleen de brand op 10 september in de Adriaan van Ostadestraat moet van haar hand zijn geweest, zei de rechter. Ze werd op dat moment geobserveerd. De agent verloor haar kort uit het oog en direct daarop stond een wagen waarbij de vrouw wegliep in brand. 'Het kan niet anders dan dat mevrouw die brand heeft gesticht', vindt de rechter.

De vrouw verblijft momenteel in een kliniek. Ze moet de behandeling voortzetten. Ze heeft een alcoholprobleem en moet zich hierop laten controleren.

Lees ook:

- 'Ik heb de auto's in Kostverloren niet in brand gestoken'

- Gedupeerde autobrand Kostverloren: 'De emotionele schade kun je niet herstellen'