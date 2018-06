Deze twee locaties maken kans op de nieuwe Oosterpoort

De gemeente Groningen heeft dertien mogelijke locaties in kaart gebracht voor nieuwbouw van cultuurcentrum De Oosterpoort.

Daarbij komen alleen de plek van DOT op het CiBoGa-terrein en de zuidzijde van het hoofdstation als 'meer kansrijk' uit de bus. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Parkeergarage als pluspunt

Volgens de gemeente is het CiBoGa-terrein een reële optie, omdat het erfpachtcontract van DOT-eigenaar Bos&Bos-catering over zeven jaar afloopt. De nabijgelegen studentenwoningen staan daar bovendien tijdelijk, waardoor plaats gemaakt kan worden voor een cultuurcentrum. De aanwezigheid van parkeergarage Boterdiep, met plek voor 1200 auto's, wordt verder als een groot pluspunt gezien.

Sloop onvermijdelijk

Afgelopen september werd bekend dat sloop van het huidige Oosterpoort-pand aan de Trompsingel onvermijdelijk is. Het pand zou niet meer voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Bovendien is er veel achterstallig onderhoud. De 'nieuwe' Oosterpoort moet uiterlijk in 2027 klaar zijn en moet minstens even groot worden als het huidige pand.

Lees ook:

- Raad Stad: Kan huidige Oosterpoort ook de nieuwe Oosterpoort zijn?

- Binnentuin Oosterpoort overkapt; nadenken over nieuwe Oosterpoort begint