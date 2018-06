Wijnne Barends onder verscherpt toezicht na broeibrand

De Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst Groningen moeten vaker controles uitvoeren bij Wijnne Barends in Farmsum. Dat heeft het college van Delfzijl besloten naar aanleiding van de broeibrand anderhalve maand geleden.

In een van de loodsen in Farmsum lag een hoop afval te smeulen. De brandweer was bang dat het vuur zou oplaaien en was uren bezig met blussen. Uiteindelijk vielen de gevolgen mee en bleef de loods gespaard.

De gemeente stelt nu verscherpt toezicht in, omdat zich volgens een woordvoerster in 2014 een vergelijkbare situatie voordeed.

'Ze mogen altijd langskomen'

Wijnne Barends is verbaasd over de aangekondigde extra controles: 'We hebben altijd goed contact met de Omgevingsdienst en de gemeente. Ze weten precies wat hier gebeurt en we houden elkaar goed op de hoogte. Controles worden altijd uitgevoerd en daar zijn verder nooit problemen mee geweest. Ze mogen altijd langskomen.'

