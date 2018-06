'Prachtbomen' staan centraal bij afscheid van zelfstandig Zuidhorn

Fotograaf Willem van der Velde uit Kropswolde fotografeert bijzondere bomen in Zuidhorn. (Foto: RTV Noord)

Fotograaf Willem van der Velde uit Kropswolde fotografeert bijzondere bomen in Zuidhorn. (Foto: RTV Noord)

'Boom aan Z', zo heet de theaterproductie waarmee Zuidhorn afscheid van zichzelf neemt als zelfstandige gemeente.

De voorstelling, een combinatie van foto's, verhalen en muziek, gaat over bomen en over wat die beleven.

Bijzondere bomen

Over 193 dagen gaat Zuidhorn samen met Leek, Marum en Grootegast op in de gemeente Westerkwartier. Van deze vier gemeenten heeft Zuidhorn verreweg het minste aantal bomen. Zie daar de reden om aandacht te besteden aan bijzondere bomen.

Omstandigheden

Fotograaf Willem van der Velde uit Kropswolde fotografeert de bomen. Dat wil zeggen dat hij een etmaal kampeert bij een boom en gedurende die 24 uur foto's maakt van de verschillende omstandigheden zoals lichtinval, weersomstandigheden, ochtendgloren en nachtleven.

Van der Velde: 'De omstandigheden wisselen elk uur wel een paar keer en dat levert telkens andere beelden op.'

Pracht vangen

Vrijdag is Van der Velde neergestreken bij de kerk in Grijpskerk. Hier staat een majestueuze plataan van mogelijk twee eeuwen oud. 'Een prachtboom', zegt de fotograaf. 'Kijk naar de bast, de bladeren en de omgeving waarin hij staat. Dat probeer ik in mijn foto's te vangen.'

Later worden bij de foto's verhalen gemaakt en muziek geschreven. Dat tezamen met de bijdragen van basisschoolleerlingen uit de hele gemeente vormen de ingrediënten van de voorstelling 'Boom aan Z', die op 29 september wordt opgevoerd.

