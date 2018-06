Via de Expeditiebus het huwelijksbootje in

Johan en Hilga Tammeling zijn vandaag in het huwelijksbootje gestapt. Het was een wens van Johan om zijn toekomstige vrouw op te halen in onze Expeditiebus.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

Johan is chef-kok op een onderzeeër bij de Marine. Hij heeft zijn vrouw leren kennen bij het autocross. Bekijk hieronder beelden van het huwelijk.

Een dikke tegenvaller voor de Zuidelijke Ringweg

'Het is een ontzettend moeilijk project. We hebben te maken met een hele sterke stijging van werk. Als je momenteel mensen nodig hebt, die zijn moeilijk te krijgen', zegt Bert Kramer van projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. 'Wie zien dat er ontzettend veel verschillende belangen liggen. (...) Dan moet je kijken van welke nu het belangrijkste is. Dat is enorm complex.'

Groninger Kickboksers over wat een 'stare-down' is

Sarel de Jong doet een 'stare-down' met Chellina Chirino, tegen wie ze het morgen opneemt in Martiniplaza. Ook oud-kickbokser Sem Schilt vertelt over de betekenis van een 'stare-down', en hoe belangrijk de wedstrijd van morgen voor De Jong is.