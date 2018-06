Midden-Groningen wil alsnog meedoen met wietpilot

De gemeente Midden-Groningen wil alsnog meedoen met de pilot voor gereguleerde wietteelt. Nu de commissie Knottnerus de regering heeft aanbevolen de landelijke pilot uit te breiden, wil Midden-Groningen bij een volgende ronde 'vooraan staan'.

De lokale afdelingen van GroenLinks, PvdA, D66 en VVD dienden daartoe een motie in. Alleen CDA en ChristenUnie zijn het er niet mee eens.

'Vreemde situatie'

Volgens GroenLinks-raadslid Albert Bosscher heeft de 'vreemde situatie' waarbij de verkoop van wiet gedoogd wordt, maar de productie ervan illegaal is, zijn beste tijd wel gehad. 'Bovendien kun je als gemeente op deze manier de kwaliteit van de wiet ook beter in de gaten houden.'

Te laat

Voor de eerste pilot, waaraan in principe zes tot tien gemeenten mee kunnen doen, komt Midden-Groningen waarschijnlijk te laat, denkt Bosscher. Maar, zo zegt ook VVD-raadslid Chris Ubels, 'We zitten er als gemeente bovenop om ons meteen aan te melden als daar weer een kans voor is. En dat Midden-Groningen zich voor de eerste pilot heeft verzuimd aan te melden, vind ik eigenlijk een gemiste kans', zegt Ubels.

Wietfabriek

De wiet mag wat Bosscher en Ubels betreft door boeren worden verbouwd. Maar ook het werkbedrijf is een mogelijke partij om de wiet te produceren. Een wietfabriek, waar plannen voor bestaan in Oost-Groningen, is voor Bosscher ook een mogelijkheid. 'De opties liggen wat dat betreft nog open.'

Lees ook:

- Burgemeester Munniksma: 'Maak wietteelt een normale boerenactiviteit'

- Legale wietkwekerij met 35.000 planten 'natte droom' voor Oost-Groningen