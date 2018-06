Deel dit artikel:











De gevangenis in Ter Apel mag openblijven (update) De gevangenis in Ter Apel. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het hing al in de lucht, maar nu is het definitief: de gevangenis in Ter Apel mag openblijven. Dat geldt ook voor de Veenhuizer gevangenissen Norgerhaven en Esserheem..

Dat is vrijdag officieel bevestigd door het Ministerie van Rechtsbescherming. Werkgelegenheid Woensdag lekte al uit dat de gevangenis mogelijk open zou blijven, maar dat is nu definitief bevestigd. Loco-burgemeester Giny Luth zei toen dat ze nog een slag om de arm hield, maar als de berichtgeving zou kloppen, dat 'het beste nieuws van vandaag' zou zijn. Ze is vooral blij met de beslissing omdat het ten goede komt aan de werkgelegeheid. Een gat in de lucht In Veenhuizen zorgde het nieuws voor opluchting en blijdschap. 'Ik sprong een gat in de lucht toen ik het nieuws hoorde. Een geweldig bericht voor de medewerkers van de PI én voor het dorp Veenhuizen', laatt burgemeester Klaas Smid weten. 'De mensen hebben heel lang in onzekerheid gezeten en ik ben blij dat aan die onzekerheid nu een einde is gekomen met dit prachtige bericht.' Regionale economie Ook ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf zegt het positief te vinden dat Den Haag heeft besloten om deze drie regionale gevangenissen open te houden. 'Het open houden van Esserheem en Norgerhaven en Ter Apel is niet alleen belangrijk voor de mensen die hier werken, maar ook voor de regio. Deze gevangenissen maken de regio sterker en zijn belangrijk voor de regionale economie en werkgelegenheid. Dat is voor de ChristenUnie van groot belang en weegt zwaar bij het open houden van deze gevangenissen', zegt ze. Lees ook: - Toekomst gevangenis Veenhuizen blijft onzeker: minister zegt niks toe

