No Surrender-kopstukken staan voor de rechter in Groningen

Leden van No Surrender trekken hun clubkleding uit, voordat ze de Rechtbank in Groningen binnengaan. (Foto: ANP)

Vier kopstukken van motorclub No Surrender stonden vrijdag voor de rechtbank in Groningen. Ze worden verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie, afpersing en diefstal met geweld.

De zaak is vrijdag niet inhoudelijk behandeld, maar er is gekeken naar wat nodig is om tot zo'n inhoudelijke behandeling te komen. Die wordt ergens volgend voorjaar verwacht.

Criminele organisatie

De top bestaat uit onder anderen de 50-jarige Klaas Otto uit Bergen op Zoom. Hij is de oprichter van de motorclub en de enige van de vier die op vrije voeten is. Ook No Surrender-captain Henk Kuipers (53) uit Emmen en zijn rechterhand Theo ten V. (54) uit Klazienaveen behoren tot de kopstukken.

Stokje overnemen

Ten V. nam het stokje van Kuipers over toen die afgelopen december werd aangehouden. De Klazienavener werd in februari van dit jaar opgepakt, samen met de Zeeuwse No Surrender-baas Rico R. (41) uit Hulst. Uit afgetapte gesprekken zou naar voren zijn gekomen dat beiden de regie over de motorclub op zich hadden genomen.

Honderd getuigen

De advocaten van de vier willen bijna honderd getuigen horen, onder wie wethouder Bouke Arends van Emmen. Hij zou kunnen verklaren dat er jarenlang een goede relatie was tussen No Surrender en de gemeente. Arends was locoburgemeester toen het clubhuis van No Surrender in Emmen in 2017 werd gesloten wegens verdenkingen van drugshandel en -gebruik.

Daarnaast willen de raadsmannen de afgetapte gesprekken die in het clubhuis in Emmen zijn opgenomen, opnieuw onder de loep nemen. Die zouden bijna onverstaanbaar zijn. Ook willen ze dat de mannen hun proces in vrijheid mogen afwachten.

Schorsingsverzoeken

De rechtbank kondigde aan volgende week dinsdag te beslissen over de schorsingsverzoeken. Een week later zal op zijn vroegst een besluit worden genomen over de onderzoekswensen.

