Nieuwe burgemeester Midden-Groningen begint op 9 juli

Adriaan Hoogendoorn begint op 9 juli als burgemeester van Midden-Groningen. Hij volgt Rein Munniksma op, die een dag eerder met zijn werkzaamheden stopt.

Twee dagen later, op 11 juli, wordt Hoogendoorn door commissaris van de Koning René Paas geïnstalleerd.

Oldebroek

Hoogendoorn (60, ChristenUnie) is op dit moment nog burgemeester van de Gelderse gemeente Oldebroek. Hij had nog nooit een politieke functie in onze provincie. Met zijn burgemeesterschap van Midden-Groningen wordt hij eerste burger van de op één na grootste gemeente van Groningen.

