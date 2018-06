Vechtsportclub dringend op zoek naar nieuw onderkomen

Vechtsportvereniging ATF uit Delfzijl Noord zit met de handen in het haar. De club kan nu nog training geven in sportcentrum Imperial, maar kan daar niet lang meer blijven. Daarom zoekt de vereniging een nieuw onderkomen.

Bij ATF, 'Alliance of True Fighters', krijgen zo'n veertig jongeren en volwassenen die weinig brood op de plank hebben gratis training. Het is een uitlaatklep en de vereniging hoopt hiermee probleemjongeren op het rechte pad te krijgen en te houden.

Therapeutische basis

De afgelopen jaren mocht ATF gratis gebruikmaken van één van de ruimtes in Imperial. Volgens sportschoolhouder Joop Aukes gebeurt dat op therapeutische basis en hadden instanties hem beloofd daar een vergoeding voor te geven. 'Maar ik heb er nooit een cent voor gekregen.'

Aukes wil de vereniging voor minima-gezinnen graag blijven steunen, maar zegt dat niet langer meer te kunnen doen. 'Het was de bedoeling dat het tijdelijk was. Als we doorgaan zo doorgaan, gaat ons bedrijf failliet. Het kan niet gratis blijven.'

De sportschool kampt namelijk ook met aardbevingsschade, wat gedeeltelijk wordt erkend. Aukes ligt daarover al jaren overhoop met de verschillende instanties.

'Kan de FC niet eens betalen'

Volgens bestuurslid Annet Klooster van ATF jaagt de sportschool hen op kosten. 'We groeien, dus daarom willen we graag een eigen dojo (trainingsruimte, red.). De sportschool heeft ruimte om een zaal te verbouwen, maar vraagt daar zo'n hoge prijs voor dat zelfs FC Groningen dat niet kan betalen.'

De secretaris trok daarom aan de bel bij de gemeenteraad van Delfzijl. Verschillende fracties, waaronder de Seniorenpartij, zijn van mening dat de gemeente te hulp moet schieten.

Niet alleen om de vereniging te helpen, maar ook omdat Delfzijl kampt met jeugdbendes. Jongeren kunnen weer op het rechte pad komen door dit soort sportieve initiatieven, beaamt raadslid Jan Ottens van die partij.

Gesprek met gemeente

Wethouder Jan Menninga laat in reactie daarop weten het bestuur van de vereniging zo snel mogelijk uit te nodigen voor een gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Aukes zegt toe dat de vereniging bij hem kan blijven, totdat ze iets anders hebben.

ATF heeft het oog laten vallen op het huidige pand van de voedselbank. Ze willen graag in Delfzijl Noord blijven. Het gebouw is een voormalige gymzaal. Het pand staat alleen op de nominatie om gesloopt te worden, omdat het gedateerd is en kampt met lekkages en verwarmingsproblemen.

De raad neemt komende donderdag een besluit over de sloop van het gebouw.

Lees ook:

- Delfzijl hand in hand met Appingedam bij aanpak jeugdbendes

- 'Er moet snel iets gebeuren, anders gaan we hier kapot aan'

- Nog één jeugdbende over in Delfzijl