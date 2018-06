Deel dit artikel:











Duo opgepakt na inbraakgolf in seniorenwoningen (Foto: FPS/Jos Schuurman)

De politie heeft twee mannen uit Lelystad opgepakt in verband met een reeks inbraken in voornamelijk seniorenwoningen. De mannen zouden onder meer hebben toegeslagen in Hoogezand.

Het inbrekersduo (19 en 39 jaar) werd op 22 maart op heterdaad betrapt in Alkmaar. Onderzoek De politie heeft de afgelopen maanden vanuit Noord-Nederland onderzoek gedaan naar inbraken in Flevoland en de drie noordelijke provincies. Dit naar aanleiding van een toenemend aantal inbraken in vooral seniorenwoningen, tussen januari en april van dit jaar. Naast inbraken in Hoogezand waren de mannen actief in Lelystad, Emmeloord, Drachten, Heerenveen en Hoogeveen. 'Woningen van weerloze mensen' Volgens de politie wisten de inbrekers precies waar ze naar op zoek waren. 'De inbraken waren 'doelbewust gericht op woningen waar kwetsbare en vaak weerloze mensen wonen. Dat varieerde van woon(zorg)complexen tot ouderen die zelfstandig wonen. De inbrekers kwamen binnen door het openbreken van een raamkozijn of het vernielen van een ruit.' Meer dan 100 zaken Het duo zit sinds de aanhouding vast en moet zich op 3 juli melden bij de rechtbank. Ze worden concreet verdacht van 40 zaken. maar de politie sluit niet uit dat dit er meer dan 100 zijn.