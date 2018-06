Cassierra wil 'muchos goles' maken voor FC Groningen

FC Groningen presenteerde vrijdagmiddag twee nieuwe spelers voor het nieuwe seizoen, te weten: Mateo Cassierra en Deyivaisio Zeefuik. Beide maken de overstap van Ajax naar Groningen.

Cassierra doet dat op huurbasis. Zeefuik speelde afgelopen half jaar al in Groningen, maar maakt nu definitief de overstap.

Eén en één is twee

Volgens FC Groningen-watcher Elwin Baas is het geen verrassing dat Groningen Zeefuik wilde vastleggen. 'Hij heeft het hier in Groningen hartstikke goed gedaan tijdens zijn half jaar op huurbasis. Hij heeft een goede indruk achtergelaten.'

Baas verklapt dat FC Groningen-directeur Hans Nijland al na drie wedstrijden naar Zeefuik toekwam, met de boodschap: 'ik wil je kopen'. 'Zeefuik had zelf ook een goede gevoel bij Groningen. Dan is het een makkelijk rekensommetje: één en één is twee', aldus Baas.

Brede schouders, muchos goles

Over Cassierra is minder bekend. Wél viel het baas bij de presentatie op dat de Colombiaanse aanvaller brede schouders heeft. 'Stevige jongen, schijnt ook snel te zijn. Hij kijkt nu nog een beetje de kat uit de boom, maar Zeefuik zegt dat het wel goed komt.´

Cassierra zelf vindt het een mooie kans om bij FC Groningen ervaring op te doen. 'Vandaag is de eerste keer dat ik hier in Groningen ben. Ik wil veel van mezelf laten zien en heel veel doelpunten maken.' Of zoals hij het in het Spaans zei: 'muchos goles'.

Band met Ajax

Twee spelers van Ajax: het valt wel op, concludeert Baas. 'Er is gewoon een hele goede band tussen beide clubs', verklaart hij. 'Ajax heeft bijvoorbeeld met Groningen gebeld om te informeren naar hun ervaring met oud FC-speler Dusan Tadic.'

Verdediger

Of er nog meer versterkingen bijkomen, kan Baas niet zeggen. 'Bacuna is weggegaan, maar ik denk niet dat daar zo snel iemand voor terugkomt. Je hebt Droste, Jenssen, Reis, Van de Looi en Rustic. Het belangrijkste is gewoon een centrale verdediger, het liefst linksbenig.'

Baas: 'Maar Jans zei dat er niemand bijkomt voor de eerste training, dus de kans dat er überhaupt iemand komt is denk ik klein.'

