Brand verwoest voormalige steenfabriek Rusthoven (update) In de oude steenfabriek aan de Alberdaweg bij Appingedam is brand uitgebroken. (Foto: De Vries Media) In de oude steenfabriek aan de Alberdaweg bij Appingedam is brand uitgebroken. (Foto: Mark Stoter/FPS) In de oude steenfabriek aan de Alberdaweg bij Appingedam is brand uitgebroken. (Foto: Mark Stoter/FPS)

In de voormalige steenfabriek aan de Alberdaweg bij Appingedam woedde vrijdagavond een brand. Het pand, dat ook wel bekendstaat als 'Rusthoven', is grotendeels verwoest. Daarom is er besloten om het te slopen.

Door de brand stortte het dak in en raakten de muren instabiel. De brandweer, die uitrukte met een blusvoertuig en een hoogwerker, kon daar niets meer aan veranderen. De oorzaak moet nog worden achterhaald. Brandstichting wordt niet uitgesloten.