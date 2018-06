Kinderombudsman praat met leerlingen over aardbevingsproblematiek

Kinderombudsman Margrite Kalverboer in gesprek met een kind (niet in Siddeburen). (Foto: RTV Noord)

Het Eemsdeltacollege in Siddeburen stond vrijdagmiddag geheel in het teken van de aardbevingsproblematiek. Kinderombudsman Margrite Kalverboer kwam op bezoek en bood leerlingen een luisterend oor.

Iets waar kinderen volgens Didy Pijpker, Leraar van het Jaar 2017, behoefte aan hebben. Dat schreef zij in april in een brief aan de Kinderombudsman.

Luisterend oor

Of iemand in de organisatie het gesprek aan kan gaan met leerlingen, zodat ze hun verhaal kunnen doen over de aardbevingen in het gebied en het gevoel krijgen dat er iemand naar hen luistert. Want naast veel volwassenen in de provincie Groningen, heeft het onderwerp ook effect op de leerlingen, aldus Pijpker.

Vreemde aan tafel

Daarbij gaat het volgens de Docent van het Jaar 2017 vooral om kinderen die hun ouders zien huilen, bang zijn en (tijdelijk) hun huis uit moeten. Thuis horen ze hun ouders praten over compensatie, moeilijke processen en geld. Of ze zien hun ouders praten met allerlei instanties.

'Zit er weer een vreemd iemand aan tafel waarvan je je afvraagt wie het is en wat hij komt doen', zei Esmeé bijvoorbeeld op vrijdagmiddag in Siddeburen tegen Ombudsman Kalverboer.

Tweede Kamer

Kalverboer sprak openlijk met de leerlingen over hun zorgen. Ook vroeg ze wat de jongeren op dit moment missen, maar waar ze wel behoefte aan zouden hebben. Alle antwoorden werden vervolgens genoteerd en gebundeld.

Kalverboer gaat haar bevindingen bespreken in de Tweede Kamer en beloofde erop terug te komen.

