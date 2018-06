Twee woningen aan de Ripperdadrift in Uithuizen zijn vrijdagnacht beschadigd door een brandende scooter.

De scooter stond tegen de schutting tussen beide huizen. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen uit het voertuig. Het vuur was snel onder controle, maar de woningen hebben wel rookschade.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De scooter is compleet afgebrand.