Deel dit artikel:











Hennepkwekerij ontdekt bij keukenbrandje (Foto: Gerrie de Groot/112groningen)

Door een keukenbrandje in een woning aan de Hyacintstraat in Winschoten is vrijdag een hennepkwekerij ontdekt.

De brand ontstond door een pannetje vet op het vuur. Uit voorzorg werden omliggende woningen ontruimd. 68 plantjes De politie trof de bewoner van het huis op straat aan; de man had rook ingeademd. Hij is gecontroleerd in een ambulance. In zijn woning bleek een in werking zijnde hennepkwekerij te staan met 68 plantjes. De bewoner is aangehouden.