Kraantje presteert wat 51 jaar lang niet meer is gelukt

Kraantje Pappie staat op dit moment met twee hits in de Top 40. Het is 51 jaar geleden dat dit een Groningse band of artiest is gelukt.

Kraantje komt deze week nieuw binnen op nummer 7 met 'Liefde in de lucht'. Dit is een samenwerking met Joshua Nolet van Chef'Special. Tegelijk staat 'Lil Craney' nog op nummer 12.

The Ro-d-Ys

In 1967 stonden The Ro-d-Ys uit Oude Pekela met twee nummers in de Top 40. 'Take her home' bereikte de derde positie en daarna kwam 'Just Fancy' op 8. Later dat jaar kwam nog een nummer van de Pekelders de Top 40 binnen, maar 'Nothing to change a mind' kwam niet verder dan plaats 34.

Lees ook:

- Ronald onderzoekt: waar zijn de RO-D-YS?

- Historisch beeldmateriaal van Pekelerder band de RO-D-YS in de hoogtijdagen

- Kraantje Pappie krijgt gouden plaat voor Lil Craney