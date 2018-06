Café Het Anker na 133 jaar dicht: 'Die man op leeftijd stond te schreien voor de deur'

'Vannacht voor de laatste keer die deur op slot draaien zal zwaar gaan.' Appie Plaggenborg van café Het Anker in Delfzijl staat een emotionele dag te wachten. De kroeg sluit na 133 jaar de deuren.

De gemeente Delfzijl heeft het pand opgekocht en mogelijk wordt het gesloopt. 'Wij huren het pand', legt Plaggenborg uit. 'En dan heb je weinig in te brengen. In februari was bovendien ons contract afgelopen.'

Stukje van onszelf

Het Anker is 133 jaar een 'thuis' geweest voor zeelui en 'gewone' Delfzijlsters. 'Die verhalen van hoe het vroeger was, die doen je wel wat', vertelt Plaggenborg. 'Toen wij hier kwamen, was het een dikke puinzooi. We zijn drie maanden dag en nacht bezig geweest om het te maken wat het nu is. Het is een stukje van onszelf geworden.'

Schreien

Volgens Plaggenborg zijn de klanten ook 'absoluut niet blij'. 'Er komen veel emoties los. Een man op leeftijd kwam hier vroeger altijd al. Bij ons heeft hij twee keer in de week een vaste plek aan de bar. Gisteren was hij voor het laatst. Mijn zoon liep met hem mee naar buiten, maar die man stond gewoon te schreien voor de deur.'

Feestje

Plaggenborg wil in Wildervank iets nieuws beginnen. Maar eerst afsluiten in Delfzijl. 'Het wordt een feestje met een treurig einde, maar dat feestje komt er!'

