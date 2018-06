'Geen zonnepanelen in historisch centrum van Appingedam'

In het historisch centrum van Appingedam mogen geen zonnepanelen komen. Althans, dat vinden de ChristenUnie, SP en de PvdA in de Damster gemeenteraad.

'Zonnepanelen zijn heel goed', zegt PvdA-fractievoorzitter Hilbrand Brantsma, 'maar ons historisch stadsbeeld moeten we ook beschermen'.

Op nieuwe winkelpanden

En dus roept Brantsma de gemeente op om zonnepanelen op daken van bijvoorbeeld de 'mooie pandjes in de stad' niet toe te staan. 'Een veel beter idee is het plaatsen van panelen op nieuwe winkelpanden, zoals gebeurt op het dak van winkelcentrum Overdiep', zegt de PvdA'er.

Gaswinning

Dat zonnepanelen kunnen bijdragen aan het versneld dichtdraaien van de gaskraan, erkent Brantsma. 'Maar het tonen van respect voor cultuurhistorische gebouwen is ook belangrijk. Je moet er immers ook niet aan denken dat de Nicolaïkerk straks bedekt is met panelen.'

Wethouder Annalies Usmany geeft in een reactie op de oproep aan dat de gemeente bezig is met een plan, waarin onder andere wordt bepaald waar wel en geen panelen mogen komen. Dat plan wordt later dit jaar gepresenteerd.

Lees ook:

-

Winkelcentrum Overdiep krijgt honderden zonnepanelen

- Eemsmond maakt einde aan 'zonnepanelen-gate'

- Moeten deze vrijwel nieuwe zonnepanelen verdwijnen?